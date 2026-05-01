Od Gračanice do Ostroga za malu Janu

preuzeta fotografija

Uskoro novi humanitarni podvig Šiđanina Ivana Mladenovića počinje 5. maja – on će peške krenuti na dug i zahtevan put od Gračanice do Ostroga , sa jednim ciljem: da pomogne u prikupljanju sredstava za lečenje male Jane iz Šida. Ivan Mladenović odlučio se na ovaj nesvakidašnji korak kako bi skrenuo pažnju javnosti na borbu jedne devojčice koja se suočava sa teškom bolešću. Tokom svog puta, koji obuhvata stotine kilometara, Ivan će svakodnevno deliti svoj napredak i pozivati ljude dobre volje da se uključe i pomognu koliko mogu. Polazak je zakazan za 5. maj iz Gračanice, a cilj – manastir Ostrog – simbolično predstavlja mesto vere, nade i istrajnosti. Svi koji žele da pomognu mogu to učiniti uplatom donacija ili deljenjem ove priče, jer zajedno možemo učiniti mnogo za malu Janu, poručio je Mladenović u svojoj FB objavi.