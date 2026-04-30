Izdata građevinska dozvola u Inđiji

Kineskoj kompaniji Techron Automotive izdata je građevinska dozvola za izgradnju proizvodno-skladišnog objekta u industrijskoj zoni u Inđiji, zajedno sa pumpnom stanicom, rezervoarom za vodu i portirnicom, prenosi E-Kapija. Planirana bruto površina objekta iznosi nešto više od 4.400 kvadratnih metara, dok je vrednost investicije procenjena na oko 455 miliona dinara.

Kompanija je ranije podnela zahtev za dobijanje ekološke dozvole za izgradnju fabrike, u kojoj će se proizvoditi plastični delovi namenjeni automobilima marke Škoda, kao i kineskom proizvođaču „Yillian”, pre svega za električna i hibridna vozila.

Za potrebe električnih vozila na MEB platformi za „Yillian”, planirana je godišnja proizvodnja oko 4,96 miliona plastičnih komponenti, među kojima su unutrašnji paneli, nosači, kućišta instrumenata i spoljašnji elementi za montažu vozila.

Kada je reč o Škodinim modelima, predviđena je izrada oko 0,62 miliona zaštitnih kapica, kao i 4,96 miliona kućišta za punjače i konektore koji se koriste u električnim i hibridnim automobilima.

Ovo će biti prva fabrika ove kompanije van Kine, a početak rada očekuje se sredinom godine. U početnoj fazi planirano je zapošljavanje oko 65 radnika, dok bi u završnoj fazi broj zaposlenih mogao dostići i 200.