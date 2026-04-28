Završen odbogodišnji Sirmium music fest

Međunarodno takmičenje klasične muzike “Sirmium Music Fest ” održano je od 20. do 26. aprila u Sremskoj Mitrovici, u organizaciji udruženja, uz podršku grada i pokrajine. Festival, koji se već deset godina kontinuirano održava, i ove godine okupio je veliki broj mladih umetnika iz zemlje i sveta.

Na takmičenju su učestvovali predstavnici Malte, Kipra, Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Rumunije, Letonije, Bugarske, Italije, Nemačke, Severne Makedonije, Norveške, Sjedinjenih Američkih Država, Južne Koreje, Rusije, Engleske i Kine. Takmičari su se nadmetali u više kategorija klasične muzike – klaviru, duvačkim instrumentima, kamernoj muzici, solo pevanju, kao i u disciplinama gitare i tambure.

Tokom šest festivalskih dana publika je imala priliku da uživa u koncertima renomiranih umetnika, čime je još jednom potvrđen značaj ove manifestacije za razvoj međunarodne kulturne saradnje i afirmaciju Sremske Mitrovice kao važnog centra umetničkog stvaralaštva .