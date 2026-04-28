Suđenje počinje sredinom maja

Suđenje vlasnicima Doma za stara lica u Vojki, M. J. (30) i Đ. G. (32), koji se terete za teško delo protiv opšte sigurnosti, počinje sredinom maja, piše novosadski „Dnevnik”. U Višem sudu u Sremskoj Mitrovici, juče je održano pripremno ročište, a glavni pretres je zakazan za 15. maj. Da podsetimo, M. J. i Đ. G. se terete da su mimo propisa i bez licence za pružanje usluga socijalne zaštite osnovali udruženje i u objekat ovog udruženja, za smeštaj starih, primili veći broj ljudi nego što je njegov kapacitet. U tom objektu je 10. novembra 2024. godine, oko šest časova ujutru, došlo do tragedije u kojoj su smrtno stradale dve osobe, dok je jedna kasnije podlegla povredama. Pedesetšestogodišnjem N. T., koji se tereti da je izazvao požar, izrečena je mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.