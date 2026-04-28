Radovi u ulici Petra Preradovića

U sremskomitrovačkoj ulici Petra Preradovića u toku su radovi na izgradnji nove vodovodne mreže. Kako je ranije rečeno, stari cevovod biće zamenjen novim u dužini od preko 2200 metara. Ovaj posao podrazumeva i rekonstrukciju čvornih mesta, zamenu ventila i pristupnih elemenata, kao i izradu novih priključaka za 135 objekata i domaćinstava. Radovi će biti završeni do jula ove godine. Vodovod ove radove izvodi u sklopu velikih infrastrukturnih radova koji su najavljeni u tom kraju, a koje finansira Grad Sremska Mitrovica.