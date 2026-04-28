Moto skup u Šidu od 15. do 17. maja

U Šidu će sredinom maja biti održan 15. po redu međunarodni moto skup u organizaciji Moto kluba Šid 2007, koji svake godine okuplja veliki broj bajkera i ljubitelja dvotočkaša iz zemlje i regiona. Manifestacija će trajati od 15. do 17. maja 2026. godine u parku Zeleni pojas. Program počinje u petak, 15. maja, otvaranjem kampa u podne, dok je za učesnike organizovan zajednički ručak u popodnevnim satima. Veče je rezervisano za nastupe bendova i dobru atmosferu uz rok muziku. Drugog dana, u subotu, planirano je osvećenje motora, kao i organizovani izlet do Batrovaca. U poslepodnevnim časovima uslediće defile učesnika kroz grad, nakon čega su predviđeni stunt nastup i bajkerske igre. I ovaj dan biće završen koncertima.

Završnica skupa zakazana je za nedelju. Organizatori poručuju da posetioce očekuje vikend ispunjen druženjem, dobrom muzikom i pozitivnom energijom, uz slobodan ulaz za sve zainteresovane.