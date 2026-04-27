Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosečna zarada za februar 2026. godine u Sremu iznosila je 104.537 dinara neto i 144.480 dinara bruto.
Plate po opštinama Srema:
– INĐIJA – 111.290 DINARA NETO, 153.941 BRUTO
– STARA PAZOVA – 106.706 DINARA NETO, 147.528 BRUTO
– SREMSKA MITROVICA – 103.987 DINARA NETO, 143.760 BRUTO
– PEĆINCI – 103.185 DINARA NETO, 142.570 BRUTO
– RUMA – 102.166 DINARA NETO, 141.211 BRUTO
– ŠID – 95.464 DINARA NETO, 131.752 BRUTO
– IRIG – 95.254 DINARA NETO, 130.739 BRUTO