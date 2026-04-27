Četiri osobe izgubile život

Četvrta žrtva nesreće na auto-putu Ruma-Šabac koja se dogodila danas oko 13 sati.

Na licu mesta poginuli su vozač “Forda” i dva putnika iz udarenog automobila, dok su dve osobe zbrinute u bolnicama u Sremskoj Mitrovici i Šapcu.

Prema poslednjim informacijama, mladić , 24 godine, koji je sa teškim povredama grudnog koša primljen u mitrovačku bolnicu, podlegao je povredama.

Nezvanično, do udesa je došlo kada se vozilo “Ford” nepropisno uključilo na auto-put, potom se brzinom od 130 km/h kretalo u suprotnom smeru, udarivši u putnički automobil u kojem su se nalazile četiri osobe.