Učenici iz Sremske Mitrovice na LEGO festivalu

Učenici matične i područnih škola OŠ „Slobodan Bajić Paja” iz Sremske Mitrovice i Manđelosa učestvovaće na završnom First LEGO League Explore festivalu, koji će biti održan 25. aprila u Beogradu. Reč je o međunarodnom edukativnom programu namenjenom deci uzrasta od 6 do 10 godina, kroz koji mališani na kreativan i interaktivan način uče osnove robotike, tehnologije i nauke. Tim „Diggy arheolozi” predstaviće svoj projekat na temu arheologije, koji su vredno pripremali mesecima uz podršku svojih mentora.

Učešće na festivalu predstavlja priliku da deca pokažu stečeno znanje, kreativnost i timski duh, kao i da razmene iskustva s vršnjacima iz cele Srbije.