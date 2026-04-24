Sud naložio prinudno dovođenje okrivljenog

preuzeta fotografija

U Višem sudu u Sremskoj Mitrovici održano je pripremno ročište u postupku za ubistvo Zorana Gole (44) iz Inđije, koji je ubijen prošle godine na Badnje veče. Jedan od okrivljenih, Aleksandar S., nije se pojavio na ročištu, iako je uredno pozvan, pa je postupak održan bez njegovog prisustva. Sud je naložio njegovo prinudno dovođenje na glavni pretres zakazan za 2. jun. Kako prenose i drugi mediji, ispred suda su se okupili članovi porodice ubijenog. Za teško ubistvo optužen je Miloš Š. K. (41), koji se nalazi u pritvoru, dok se ostali okrivljeni brane sa slobode. Optužnicom su obuhvaćena ukupno četiri lica, a na teret im se stavljaju i druga krivična dela. Prema navodima tužilaštva, Gole je 6. januara u večernjim satima zadobio smrtonosne ubodne rane ispred svoje kuće u Inđiji. Suđenje se nastavlja početkom juna.