KOC Šid najavljuje bogat program (Video)

preuzeta fotografija

Kulturno-obrazovni centar u Šidu i ove godine najavljuje niz bogatih i raznovrsnih manifestacija koje će tokom cele godine okupiti ljubitelje kulture, tradicije, umetnosti i druženja. Program počinje već početkom maja, kada se očekuje međunarodni moto skup, u okviru kojeg Centar pruža tehničku podršku organizaciji. Takođe, 6. juna biće održana „Kulenijada”, jedna od najznačajnijih privredno-gastronomskih i turističkih manifestacija u ovom kraju.

Jun mesec biće obeležen i tradicionalnim Vidovdanom, dok je jun rezervisan za „Večernje kulturno leto”, koje donosi brojne kulturne sadržaje, koncerte i programe na otvorenom.