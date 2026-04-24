Gojković u Namibiji: Razgovori o turizmu i kulturi

U okviru radne posete Namibiji, predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković sastala se danas u Vindhuku sa ministarkom zaštite životne sredine i turizma Namibije Indileni Danijel. Na sastanku je razgovarano o mogućim modelima saradnje u oblastima kulture, turizma i kreativnih industrija, kao i o značaju potpisanog Pisma o namerama između AP Vojvodine i regiona Komas, koje, kako je rečeno, predstavlja dobru osnovu za unapređenje sveukupnih odnosa.

Predstavljajući turističke potencijale Srbije i AP Vojvodine, kao i programe podrške sektoru turizma, Gojkovićeva je istakla da raspolažemo značajnim potencijalima u toj oblasti i da se beleži kontinuiran rast broja turista, uz poseban osvrt na programe namenjene razvoju ženskog preduzetništva.

Gojkovićeva je istakla da je potpisanim Pismom o namerama formalizovan interes za razvoj zajedničkih projekata i jačanje partnerskih odnosa, te da je današnji sastanak potvrdio opredeljenje za konkretne oblike saradnje između AP Vojvodine i Namibije, sa posebnim akcentom na održivi turizam i zaštitu životne sredine.

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr Nenad Ivanišević predstavio je mere podrške resornog sekretarijata u sektoru turizma, sa akcentom na podsticaje za unapređenje turističke ponude i razvoj infrastrukture, navodeći da je u prva četiri meseca ove godine zabeležen rast broja turista od 14 procenata u odnosu na isti period prošle godine.

Ministarka Danijel rekla je na sastanku da Namibija ima značajne resurse u oblasti turizma koje je potrebno dodatno unapređivati i razvijati, te da su iskustva Srbije u toj oblasti od velikog značaja.

Sagovornici su ocenili da učešće Namibije na izložbi „Ekspo 2027″ predstavlja značajnu priliku za dodatno povezivanje i predstavljanje potencijala obe strane.

Sastanku su prisustvovali i guverner Regiona Komas Sam Nujoma i ambasador Republike Srbije u Angoli Miloš Perišić.