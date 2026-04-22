Glamočić: Srbija za poljoprivredu izdvaja 7,2 odsto budžeta (Video)

Država je u poljoprivredu uložila više nego ikada. U periodu od aprila 2025. godine do aprila 2026. godine isplaćeno je više od 131 milijarde dinara, što je najviše do sada. Samo u 2026. godini, već u prvim mesecima, realizovano je više od 40% budžeta u iznosu od preko 43 milijarde dinara, što je značajno ubrzanje isplate podsticaja u odnosu na isti period prošle godine, kada je realizacija budžeta bila 14%. U okviru IPARD programa poljoprivrednicima je isplaćeno skoro pet miliona evra. Ovo je jasan dokaz da sistem radi brže, efikasnije i u korist poljoprivrednika.