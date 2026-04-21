MUP upozorava građane na lažne SMS poruke

Uprava saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije obaveštava građane da su uočene lažne SMS poruke u kojima se, zloupotrebom naziva državnih organa, građani dovode u zabludu da imaju izrečenu novčanu kaznu i pozivaju se da je plate putem prevarnih internet domena. U saopštenju, izdatom povodom pojave lažnih SMS poruka o navodnim kaznama i popustima za plaćanje, podseća se na to da su i druge organizacione jedinice MUP-a u prethodnom periodu već upozoravale na slične internet prevare.