Međunarodni samit o razvoju ženskog preduzetništva

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr . Nenad Ivanišević, učestvovao je na konferenciji za medije povodom realizacije međunarodnog samita koji je posvećen razvoju ženskog preduzetništva, digitalnoj transformaciji, liderstvu i regionalnoj saradnji. Samit će se održati 25. aprila 2026. godine u Kongresnom centru Master na Novosadskom sajmu, a podržan je od strane Evropske unije kroz inicijativu „ European SME Week” (Evropska nedelja malih i srednjih preduzeća), čime je dodatno potvrđen njegov značaj na evropskom nivou i usklađenost sa prioritetima razvoja preduzetništva i malih i srednjih preduzeća. Organizator događaja je Platforma „ OsnaŽene”, prva digitalna platforma za žensko preduzetništvo u Srbiji i regionu, uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam.