Gradsko takmičenje u pružanju prve pomoći

preuzeta fotografija

Gradsko takmičenje u pružanju prve pomoći, u organizaciji Crvenog krsta Sremska Mitrovica, održano je 18. aprila 2026. godine. U kategoriji podmlatka učestvovalo je sedam ekipa prve pomoći iz sledećih škola: OŠ „Jovan Popović”, OŠ „Slobodan Bajić Paja”, OŠ „Sveti Sava”, OŠ „Jovan Jovanović Zmaj”, OŠ „Boško Palkovljević Pinki” i OŠ „Triva Vitasović Lebarnik” iz Laćarka. U kategoriji omladine takmičile su se ekipe Crvenog krsta Sremska Mitrovica i Medicinske škole „Draginja Nikšić”. U revijalnom delu učestvovale su i najmlađe ekipe – petlići iz OŠ „Jovan Jovanović Zmaj”, OŠ „Jovan Popović” i OŠ „Slobodan Bajić Paja”, koji su predstavili svoje znanje i veštine.