Delegacija iz Severne Makedonije posetila Sremski Front

preuzeta fotografija

Delegacija boračke organizacije iz Severne Makedonije posetila je Spomen-obeležje „Sremski front”, gde su ih dočekali predstavnici boračke organizacije iz Šida.

Tokom posete, gosti su obišli kompleks i upoznali se sa značajem ovog istorijskog mesta, koje čuva sećanje na jednu od najvažnijih bitaka na prostoru bivše Jugoslavije. U crkvi Svetog Stefana Štiljanovića služen je parastos u znak poštovanja i sećanja na sve pale borce koji su svoje živote položili na ovom području. Ova poseta protekla je u duhu negovanja tradicije, zajedničkog sećanja i očuvanja istorijskog nasleđa.