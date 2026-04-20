Tribina “Na maturu bez automobila” u Mitrovici

Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije svake godine sprovodi akciju i kampanju koja za cilj ima da podigne nivo bezbednosti i unapredi bezbednost mladih u saobraćaju u Republici Srbiji. U saradnji sa Savetom za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Grada Sremska Mitrovica, Agencija sprovodi kampanju pod sloganom „Na maturu bez automobila.” S tim u vezi, biće organizovana tribina za maturante srednjih škola na teritoriji Grada Sremska Mitrovica. Učenici su obavešteni preko škola, a tribina se realizuje u pozorištu „Dobrica Milutinović” u utorak, 21. aprila 2026. godine , u 12:00 časova. Istovremeno, na trgu biće postavljeni simulatori čeonog udara i prevrtanja u periodu od 12:00 do 17:00 časova. Ovom prilikom pozivamo učenike srednjih škola i sva zainteresovana lica da se odazovu akciji korišćenja simulatora. Korišćenje simulatora predstavlja efikasan način da vozači, naročito mlada kategorija, shvate posledice saobraćajnih nezgoda i razviju svest o odgovornom ponašanju u saobraćaju, saopštavaju iz resorne Gradske uprave.