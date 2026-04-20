Novi sudija preuzima slučaj akušerskog nasilja

Suđenje ginekologu u Sremskoj Mitrovici, optuženom za akušersko nasilje, biće nastavljeno pred novim sudijom, zbog čega će postupak, po svemu sudeći, krenuti iz početka, prenose mediji. U ovom predmetu došlo je do promene sudije, a s obzirom na fazu u kojoj se postupak nalazio, odnosno činjenicu da su već saslušani svedoci i izvođeni dokazi, promena sudije u praksi znači da se glavni pretres ponavlja, odnosno da se postupak vraća na početak, kako bi novi sudija neposredno stekao uvid u sve dokaze i iskaze. Suđenje se vodi pred Višim sudom u Sremskoj Mitrovici protiv ginekologa M.M. iz Rume, koji je optužen za akušersko nasilje nad dve porodilje, u slučajevima koji su završeni smrću dve bebe.