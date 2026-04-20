Izabrani predstavnici za Pokrajinsku smotru

Vesti Šid | April 20, 2026

Iz Kulturno-obrazovnog centra u Šidu obaveštavaju da će se 24, 25. i 26. aprila u Sečnju održati Pokrajinska smotra recitatora pod nazivom “Pesniče naroda mog”. Ove godine Šid ima predstavnike u sve tri kategorije, i to su:

Mlađi uzrast – Nikolina Manojlović, učenica 4. razreda OŠ “Sava Šumanović” iz Erdevika, recituje na slovačkom jeziku.
Srednji uzrast – Marko Kotarlić, učenik 5. razreda OŠ “Sremski front” iz Šida.
Stariji uzrast – Ruža Miladinović, učenica 3. razreda Gimnazije “Sava Šumanović” Šid , i Stefan Rkman, predstavnik KPD ” Dragutin Koljesar” Bačinci, recituje na rusinskom jeziku.

