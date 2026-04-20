Danas se obeležava Pobusani ponedeljak

Srpska pravoslavna crkva danas obeležava Pobusani ponedeljak, što je dan posvećen upokojenima i on se uvek obeležava prvog ponedeljka posle vaskršnjeg slavlja. Na pobusani ponedeljak se obilaze grobovi upokojenih srodnika, uređuju se grobna mesta, pale se sveće i iznose sveže ofarbana crvena jaja. Ta jaja koja se kucaju o spomenik i upokojenima se poručuje “Hristos Vaskrse”, a tim činom upokojenim srodnicima iskazujemo poštovanje i sa njima delimo radost Vaskrsenja Hristovog, radost pobede nad smrću. Vernici se pozdravljaju sa “Hristos vaskrse – Vaistinu vaskrse” sve do Spasovdana.