Uređenje kanalske mreže

Vodoprivredno preduzeće „Galovica”, u saradnji sa Opštinom Inđija, nastavlja aktivnosti na uređenju kanalske mreže na teritoriji opštine, objavljeno je na Instagram nalogu opštine Inđija. Radovi na uklanjanju biljne vegetacije i izmuljivanju kanala započeli su od inđijskih „Leja”, a u narednom periodu biće nastavljeni duž cele trase kanala. Cilj ovih radova je poboljšanje protočnosti kanalske mreže, sprečavanje zadržavanja vode i stvaranje boljih uslova za funkcionisanje sistema odvodnjavanja, što je od velikog značaja za poljoprivredno zemljište i domaćinstva na ovom području. Saradnja lokalne samouprave i nadležnih preduzeća na uređenju vodotokova i kanala biće nastavljena i u narednom periodu, kako bi se obezbedila veća bezbednost i kvalitetniji uslovi života građana.