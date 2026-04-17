Raspored fudbalskih utakmica za vikend pred nama

ZA VIKEND NAS OČEKUJU UTAKMICE U FUDBALSKIM LIGAMA KOJE SE IGRAJU ŠIROM VOJVODINE I SREMA. RASPORED JE SLEDEĆI:
SREMSKA LIGA, 22. KOLO (16.30 ČASOVA):
SUBOTA:
PARTIZAN VITOJEVCI – LJUKOVO
PODRINJE M. MITROVICA – ČSK ČORTANOVCI
NEDELJA:
OFK ZEKA BULJUBAŠA RAVNJE – NAPREDAK POPINCI
KAMENI AŠANJA – 1. MAJ RUMA
SLOGA VOGANJ – BUDUĆNOST SALAŠ NOĆAJSKI
POLET NOVI KARLOVCI – HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI
JEDINSTVO RUMA – HAJDUK VIŠNJIĆEVO
SREMAC VOJKA – BORAC 1925 MARTINCI
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ISTOK, 19. KOLO (16.30 ČASOVA):
NEDELJA:
KRUŠEDOL – JEDINSTVO PLATIČEVO
KUPINOVO – SREMSKI VITEZOVI RADNIČKI IRIG
OFK BRESTAČ – HRTKOVCI
SLOGA MARADIK – MLADOST BUĐANOVCI
SREMAC DOBRINCI – POLET NIKINCI
GRANIČAR OBREŽ – FRUŠKOGORAC KRČEDIN
CAR UROŠ JAZAK – PLANINAC RIVICA
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ZAPAD, 19. KOLO (16.30 ČASOVA):
NEDELJA:
JEDINSTVO MOROVIĆ – GRANIČAR ADAŠEVCI
OBILIĆ 1993 KUKUJEVCI – FRUŠKA GORA RUMA
BORAC RADENKOVIĆ – GRANIČAR JAMENA
NAPREDAK VAŠICA – SLOGA 1919 ERDEVIK
NAPREDAK 2021 ŠULJAM – TRGOVAČKI SREMSKA MITROVICA
FRUŠKOGORAC MANĐELOS – OFK BIKIĆ BIKIĆ DO
OFK BOSUT – GRANIČAR KUZMIN
OPŠTINSKA LIGA RUMA, 10. KOLO (16.30 ČASOVA):
NEDELJA:
GRANIČAR GRABOVCI – NAPREDAK ŽARKOVAC
BORAC STEJANOVCI – PSK PUTINCI
DONJI PETROVCI – JEDINSTVO KRALJEVCI
FRUŠKOGORAC MALI RADINCI – BORAC KLENAK
OPŠTINSKA LIGA INĐIJA-IRIG-STARA PAZOVA, 15. KOLO (16.30 ČASOVA):
NEDELJA:
SLOVEN SIBAČ – LOVAC KARLOVČIĆ
SLOGA KRNJEŠEVCI – SREMAC DEČ
VITEZ SUBOTIŠTE – SU ROMA SREM SURDUK
VOJVODINA NERADIN – 27. OKTOBAR ŠATRINCI
DUNAV NOVI SLANKAMEN – RUDAR VRDNIK
GFL SREMSKA MITROVICA, 10. KOLO (16.30 ČASOVA):
SUBOTA:
MITROS SREMSKA MITROVICA – SLOGA ČALMA
NEDELJA:
BSK BEŠENOVO – BORAC VELIKI RADINCI
OFK SPARTA GRGUREVCI – SREMAC JARAK
PLANINAC LEŽIMIR – SLOBODA ŠAŠINCI
OPŠTINSKA LIGA ŠID, 9. KOLO (17 ČASOVA):
NEDELJA:
SREMAC BERKASOVO – JEDNOTA ŠID
BORAC ILINCI – JEDINSTVO LJUBA
OMLADINAC BATROVCI – OFK BINGULA
OFK BAČINCI – SINĐELIĆ GIBARAC
(Redakcija)