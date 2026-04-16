Vanredna akcija dobrovoljnog davanja krvi u Šidu 17. aprila

U Šidu će u petak, 17. aprila, biti organizovana vanredna akcija dobrovoljnog davanja krvi, u cilju obezbeđivanja dovoljnih zaliha za zdravstveni sistem i pomoć onima kojima je najpotrebnija. Akcija će biti održana u prostorijama Crvenog krsta Šid, na adresi Cara Lazara 10, u periodu od 9 do 12 časova. Organizatori pozivaju sve zdrave i punoletne građane da se odazovu i svojim učešćem pokažu humanost na delu. Pod sloganom “Daj krv. Spasi život.”, ova inicijativa podseća na značaj solidarnosti, jer jedna doza krvi može pomoći u spasavanju čak tri života.