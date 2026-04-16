Pozorište koje okuplja sve generacije

U okviru Kulturno-obrazovnog centra u Šidu deluje i Amatersko pozorište „Branislav Nušić”, osnovano 14. juna 1949. godine. Tokom decenija rada, pozorište je okupljalo brojne generacije mladih i odraslih – od osnovaca i srednjoškolaca do studenata, radnika i penzionera – sa ciljem razvijanja kreativnosti i ljubavi prema scenskom izrazu.

Pozorište je kroz svoj rad razvijalo različite pozorišne forme, od satire i klasičnih drama do savremenog i angažovanog teatra, često sa jakom društvenom porukom. Poseban akcenat stavljen je na eksperiment, scenski pokret, muzičko-scenske projekte i rad sa mladima.

Tokom bogate istorije ostvarene su brojne predstave koje su osvajale nagrade na festivalima u zemlji i inostranstvu, a ansambl je sarađivao sa različitim institucijama, udruženjima i umetnicima. Pored dramskog programa, razvijana je i dečija scena, lutkarske predstave i edukativne radionice.

Danas, u okviru KOC Šid, pozorište nastavlja da neguje amatersko stvaralaštvo, okuplja nove generacije i promoviše kulturni život zajednice kroz predstave, festivale i radionice.