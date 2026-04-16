Juhas i Gojković o nastavku podrške projektima u Vojvodini

Predsednik Skupštine AP Vojvodine dr Balint Juhas i predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković održali su danas redovan sastanak na kojem su razgovarali o nastavku podrške projektima u gradovima i opštinama širom Vojvodine.

Predsednik Juhas i predsednica Gojković ocenili su da investicije koje se realizuju uz podršku Pokrajine dobro napreduju, posebno istakavši rekonstrukciju spomen-česme na Paliću, objekat Bagoljvar, pulmološko odeljenje Opšte bolnice u Senti i đački dom Gimnazije za talentovane učenike „Boljai” u Senti.

Izražavajući zadovoljstvo povodom nedavnog obilaska infrastrukturnih projekata u Subotici i Staroj Moravici, predsednik Juhas istakao je da početak radova na obnovi spomen-česme na Paliću predstavlja nastavak kontinuirane realizacije značajnih investicija, koje se delimično ili u potpunosti finansiraju iz pokrajinskog budžeta.

Juhas i Gojković saglasili su se da su ulaganja u zaštitu kulturnog nasleđa i razvoj turizma među ključnim prioritetima, imajući u vidu izuzetan turistički potencijal Vojvodine, koji iz godine u godinu beleži sve veći udeo u ukupnim privrednim aktivnostima.

Predsednica Gojković istakla je da se Vojvodina u poslednjih nekoliko godina sve više pozicionira na turističkoj mapi Evrope, što direktno doprinosi razvoju malih i srednjih preduzeća, otvaranju novih radnih mesta i ukupnom ekonomskom napretku turističkih destinacija i cele Pokrajine.

Tokom sastanka razgovarano je i o aktuelnim temama u radu pokrajinske administracije, predstojećoj sednici Skupštine AP Vojvodine, kao i o organizaciji zajedničke konferencije u saradnji sa Narodnom skupštinom Republike Srbije.