Finalni radovi na bušenju bunara B-6 (Video)

U naselju Krčedin završeno je istražno bušenje bunara B-6, projekta čiji je cilj obezbeđivanje stabilnijeg vodosnabdevanja za meštane. Do kraja ove nedelje biće završeno proširenje bunara, a tokom sledeće nedelje videće se izlaz vode na površini.

Radove u potpunosti finansira Opština Inđija, a aktivnosti se realizuju u skladu sa planiranom dinamikom.

Prethodna geološka ispitivanja na ovoj lokaciji potvrdila su postojanje vodonosnih slojeva na dubini od oko 150 metara, što je ujedno i planirana dubina novog bunara.

Prema dosadašnjim analizama, kvalitet vode je veoma dobar, a očekuje se da će kapacitet bunara iznositi između 4 i 4,5 litara u sekundi, što će značajno doprineti stabilnosti vodosnabdevanja u Krčedinu.