U toku akcija kontrole brzine

Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je da je počela akcija “Speed Marathon”, koja će trajati 24 sata i tokom koje će policija kontrolisati brzinu na više od 400 lokacija. U objavi na društvenoj mreži Instagram, MUP navodi da su na putevima svi uređaji – radari, presretači i sistemi za automatsko merenje, a na auto-putevima se kontroliše i prosečna brzina. Akcija se sprovodi istovremeno širom Evrope, a poseban fokus je na deonicama koje su kao rizične predložili sami građani. U Srbiji je u toku međunarodna akcija pojačane kontrole brzine, tokom koje se koriste svi raspoloživi uređaji za merenje brzine, dok će na auto-putevima biti merena i prosečna brzina kretanja vozila, a koju sprovodi Uprava saobraćajne policije od 13. do 19. aprila. Ova akcija se sprovodi u 34 države članice organizacije ROADPOL – evropske mreže saobraćajnih policija.