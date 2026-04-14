Vaskršnji Utorak

Svetli, Vaskršnji utorak je drugi dan po Vaskrsu, kada se nastavlja proslavljanje najvećeg hrišćanskog praznika, kako u crkvenim bogosluženjima, tako i u domovima pravoslavnih vernika. Službe su iste kao i prethodna dva dana. Po narodnom verovanju, sve što se na ovaj dan započne nosi blagoslov – biće uspešno i dugotrajno. Treći dan praznovanja zove se Vodeni, Svetli utorak, a po verovanju se smatra i najsrećnijim danom u godini. Po verovanju, sve što se na ovaj dan započne biće uspešno, a dete rođeno tog dana biće dugovečno i blagosloveno. Veruje se da je dobro tog dana krenuti na put, i da će put biti uspešan, bez prepreka i sa lepim ishodom. Ovaj utorak nije običan – on je nastavak svetlosti Vaskrsa i poziv da tu svetlost prenesemo drugima, kroz osmeh, molitvu i zajedništvo. Vaskrsni utorak u Srbiji je prvi radni dan posle praznika. Tokom Svetle sedmice se ne posti sredom i petkom. Vernici se pozdravljaju sa “Hristos vaskrse – Vaistinu vaskrse” sve do Spasovdana.