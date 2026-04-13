Drugi dan Uskrsa (Video)

Srpska Pravoslavna crkva i vernici danas slave drugi dan Uskrsa, u narodu nazvan Svetli ponedeljak. U Srbiji se često naziva i “Vodeni ponedeljak” zbog običaja polivanja vodom, što simbolizuje čišćenje i prizivanje sreće. Ovo je neradan dan posvećen nastavku slavlja Hristovog vaskrsenja. Vaskrs se slavi od vremena prvih apostola, njime hrišćani naglašavaju svoju veru i pobedu života nad smrću. Čitava sedmica od Vaskrsa do Tomine nedelje naziva se svetla , ali i bela, što znači da se tokom nje ne posti. U Vaskršnjoj poslanici poglavar Srpske pravoslavne crkve, Njegova Svetost Patrijarh Srpski Porfirije, naglašava da Vaskrsenje nije samo prošli događaj, već duhovna stvarnost koju doživljavamo kroz oproštaj, prepoznavanje brata u neprijatelju i delatnu ljubav prema bližnjima.