Danas je Veliki petak

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju Veliki petak. Ovaj pokretni praznik smatra se najtužnijim hrišćanskim praznikom, jer obeležava dan kada je Isus Hrist osuđen i razapet. U pravoslavnom kalendaru je obeležen crvenim slovom, i na taj dan se posti i izbegavaju veselje, fizička aktivnost i poroci. Danas obično počinje farbanje jaja. Ukras uskršnje trpeze obojen je crvenom bojom koja simbolizuje krv Hristovu. Od Velikog četvrtka, ni zvona se ne oglašavaju i ponovo će zvoniti tek na Uskrs. Veliki petak je poslednji dan hrišćanske žalosti u nedelji Isusovog stradanja, koja je uvod u radost Vaskrsenja. Za taj praznik, vernici se pozdravljaju sa “Hristos vaskrse”, uz odgovor “Vaistinu vaskrse”.