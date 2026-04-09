Pojačan intenzitet saobraćaja tokom predstojećeg praznika

preuzeta fotografija

Iz „Puteva Srbije” upozoravaju na pojačan intenzitet saobraćaja na putevima u Republici Srbiji koji se očekuje tokom predstojećeg praznika – Uskrsa. U cilju nesmetanog prolaska vozila srpskim autoputevima, intenziviran je rad na naplatnim stanicama, povećan broj inkasanata, i svi kanali za naplatu putarine i distribuciju kartica su u funkciji 24 časa dnevno bez pauze. „Putevi Srbije” apeluje na sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni, da poštuju saobraćajne propise, postavljenu saobraćajnu signalizaciju, kao i da prilagode vožnju uslovima na putu.