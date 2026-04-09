Nestao Živko Vrcelj

U toku je potraga za nestalim 39-godišnjim muškarcem Živkom Vrceljom iz Grgurevaca, potvrđeno je Sremskoj TV . On je poslednji put viđen 31. marta oko 12 sati u svojoj vikendici u vikend naselju Velika Sanča. Na sebi je imao radnu garderobu. Od tada mu se gubi svaki trag. Porodica je nestanak prijavila 2. aprila i od tada policija traga za nestalim čovekom. Kako saznajemo, Živko je živeo sam u Grgurevcima, a u trenutku nestanka nije imao nijedan dokument kod sebe . Mobilni telefon mu je nedostupan. Porodica moli sve koji imaju bilo kakvu informaciju da se jave najbližoj policijskoj stanici ili na broj telefona 063/750-2442.