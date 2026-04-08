Zapažen uspeh pećinačkih učenika na “Primaveri”

Učenici izdvojenog odeljenja u Pećincima Muzičke škole “Teodor Toša Andrejević” iz Rume ostvarili su zapažen uspeh na Internacionalnom festivalu muzike “Primavera”, održanom nedavno u Bjeljini. Kako prenosi sajt Opštine Pećinci, na festivalu je učestvovalo četvoro pećinačkih učenika iz klase nastavnice klavira Ivane Ohmut, i svih četvoro su osvojili nagrade. U prvoj kategoriji, Marko Pavlović je osvojio prvu, a Magdalena Vasilić drugu nagradu, dok su u pretkategoriji nastupile Jana Kovačević i Ema Maksimović, i obe su osvojile prvu nagradu.