Obeležavanje godišnjice proboja Sremskog fronta (Video)

Svečana ceremonija povodom 81. godišnjice proboja Sremskog fronta biće održana u četvrtak, 9. aprila 2026. godine, na spomen-obeležju „Sremski front” u Adaševcima, sa početkom u 11 časova. Ovaj događaj organizuje se u znak sećanja na jednu od najvažnijih i najtežih bitaka za oslobođenje zemlje u Drugom svetskom ratu. Ceremonija ima za cilj da očuva uspomenu na sve borce koji su dali svoje živote za slobodu naroda. Obeležavanje će okupiti građane, predstavnike institucija i organizacija, kao i sve one koji žele da odaju počast stradalima i neguju kulturu sećanja na značajne istorijske događaje, saopštavaju nadležni iz TO Šid.