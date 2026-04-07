“Vaskršnja čarolija” u Šidu

preuzeta fotografija

Manifestacija „Vaskršnja čarolija” biće održana u Slovačkom parku u Šidu, u subotu, 11. aprila, sa početkom u 12 časova. Događaj je namenjen najmlađima i njihovim roditeljima kao prilika za druženje, igru i obeležavanje prazničnih vrednosti na otvorenom. U okviru programa organizuje se tradicionalna potraga za uskršnjim jajima, u kojoj će mališani imati priliku da pokažu spretnost i snalažljivost, dok su za najuspešnije učesnike obezbeđene vredne nagrade. Organizatori pozivaju roditelje da deci obezbede korpice za sakupljanje jaja i da zajedno uživaju u bogatom i zabavnom programu namenjenom celoj porodici.