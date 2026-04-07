Teretna vozila čekaju i do 6 sati na granici

Na graničnim prelazima Batrovci i Šid-Tovarnik teretna vozila trenutno čekaju i do šest sati zbog pojačanog saobraćaja. Najveći problemi danas se ne beleže na autoputevima, već upravo na granicama, gde se formiraju duge kolone. Za putnička vozila trenutno nema zadržavanja, ali Uprava granične policije upozorava da se tokom narednih dana, naročito zbog prazničnog perioda, mogu očekivati duža čekanja. Autoputevi u Srbiji su prohodni na naplatnim rampama, ali radovi na više deonica dodatno usporavaju saobraćaj i zahtevaju oprez vozača.