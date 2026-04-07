Sremska Mitrovica među najboljima

Grad Sremska Mitrovica danas se ubraja među najuspešnije lokalne samouprave u Srbiji kada je reč o izdavanju građevinskih dozvola, prenose mediji, pozivajući se na analize koje je sproveo NALED. Prema tim podacima, Sremska Mitrovica se nalazi u samom vrhu po efikasnosti i brzini obrade zahteva za izdavanje građevinskih dozvola. Uz ovaj grad, kao najefikasniji se izdvajaju i Sombor i Kruševac, dok širu grupu uspešnih čine i Smederevo, Zrenjanin, Čačak i drugi centri širom zemlje. Ovakav rezultat posebno dobija na značaju u kontekstu činjenice da je u Srbiji zabeležen veliki broj zahteva za građevinske dozvole, ali i blagi pad efikasnosti njihovog rešavanja u poslednjem periodu. Uprkos tome, pojedine lokalne samouprave, među kojima je i Sremska Mitrovica, uspevaju da održe visok nivo ažurnosti i odgovore na potrebe investitora u kratkim rokovima. Pozicioniranje Sremske Mitrovice među najuspešnijim gradovima u ovoj oblasti potvrđuje njen sve značajniji ekonomski potencijal i doprinos regionalnom razvoju Srema, ali i Srbije u celini, smatraju nadležni.