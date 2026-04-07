Rekonstrukcija “TŠC” škole u Mitrovici

Počela je rekonstrukcija krova i prateće infrastrukture u Prehrambeno-šumarskoj i hemijskoj školi u Sremskoj Mitrovici. Kako je na svom Instagram profilu napisao gradonačelnik Branislav Nedimović, reč je o donaciji Pokrajinske vlade, dok će Grad obezbediti sredstva za uređenje fasade na objektu. Podsećamo, lokalna samouprava je ranije konkurisala za sredstva kod Uprave za kapitalna ulaganja za rekonstrukciju te obrazovne ustanove i fiskulturne sale. Inače, ova škola je osnovana 1961. godine, a u svoju zgradu se preselila 1963. godine. Prolazila je kroz brojne reforme i nekoliko puta je menjala svoj naziv. Današnji naziv, Prehrambeno-šumarska i hemijska škola u Sremskoj Mitrovici nosi od 1983. godine. Školu danas pohađa, prema podacima koji su dostupni javnosti, oko 800 učenika.