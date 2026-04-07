Predstava “Ljubavnik” 8. aprila u Pozorištu

U Pozorištu “Dobrica Milutinović” biće odigrana druga repriza predstave “Ljubavnik” po motivima romana Margerit Diras u režiji Strahinje Padežanina. “Ljubavnik” je prva ovogodišnja večernja predstava iz produkcije Pozorišta “Dobrica Milutinović”, a druga u tekućoj sezoni 2025/2026, posle premijere koreodrame “Jerma – zemlja bez kiše” u decembru 2025., saopštavaju iz te ustanove.

“Ljubavnik” se dešava 1931. godine u Indokini, Vijetnamu, tadašnjoj francuskoj koloniji, u doba slabljenja kolonijalne vlasti, gde mlada Francuskinja, iz siromašne porodice složenih odnosa, stupa u zabranjenu ljubavnu i telesnu vezu sa bogatim Kinezom. Predstava prati duboke emotivne lomove unutar porodice mlade Francuskinje, naglašavajući uzroke i posledice postupaka u najintimnijoj sredini. Mlada Margarit oblikuje sopstveni alternativni identitet, koji je odvaja od porodice i vodi ka konačnom cilju: odlasku u Francusku i pokušaju da spase porodicu od krajnje bede i siromaštva, ali će je taj beg odvojiti od strastvene i veličanstvene ljubavi. Ovo je priča o ljubavi, a ljubav se ne planira, ona se događa. Francuskinja i Kinez se potpuno prepuštaju jedno drugom, u egzotičnoj atmosferi dalekog Vijetnama, prostora punog vlage, tišine i neizgovorenih tenzija. Porodični odnosi ostaju u senci, ali snažno oblikuju Margaritinu stvarnost i njeno razumevanje sveta. Između društvenih granica i ličnih želja, ona pokušava da pronađe sopstveni identitet. Susret sa Kinezom postaje trenutak prelaza iz detinjstva u nešto nepoznato. U predstavi igraju: Teodora Miklušev, Marko Petković, Tatjana Kecman, Jelena Nedaković, Nikola Stanković i Nikola Janošević. Predstava je na programu u sredu, 8. aprila, od 20 časova.