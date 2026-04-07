Neradni dani do kraja godine

Prema zvaničnom kalendaru praznika, neradni dani povodom Vaskrsa za pravoslavne vernike u 2026. godini traju od petka, 10. aprila, zaključno sa ponedeljkom, 13. aprilom.

1. i 2. maj (petak-subota) Praznik rada

27. maj (sreda) Prvi dan Kurbanskog bajrama (za pripadnike islamske zajednice)

20. septembar (nedelja) Prvi dan Jom Kipura (za pripadnike jevrejske zajednice)

11. novembar (sreda) Dan primirja u Prvom svetskom ratu

25. decembar (petak) Prvi dan Božića (za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih verskih zajednica)