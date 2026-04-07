Izmenjen režim saobraćaja na auto-putu

Režim saobraćaja izmenjen je na deonicama Sremska Mitrovica – Kuzmin i Kuzmin – Ruma, saopštavaju “Putevi Srbije”. Naime, do četvrtka, 9. aprila, u toku svetlog dela dana, obeležavaće se leve ivične i središnje linije na deonici Sremska Mitrovica – Kuzmin, u smeru ka Šidu, a zatim na deonici Kuzmin – Ruma, u smeru ka Beogradu. Za saobraćaj je zatvorena preticajna saobraćajna traka u dužini od pet kilometara, dok se saobraćaj odvija voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom. Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.