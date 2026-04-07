Danas su Blagovesti

preuzeta fotografija

Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Blagosvesti, dan kada se Hrišćani sećaju dolaska Arhangela Gavrila koji je Bogorodici javio blagu vest da će roditi Sina Božjeg.

“Raduj se, blagodatna! Gospod je s tobom, blagoslovena si ti među ženama”.

Ovim rečima arhangel Gavrilo saopštio je Devici Mariji da je odabrana od Boga da rodi Božjeg sina, Isusa Hrista. Otuda se i Blagovest smatra koliko velikim , toliko i radosnim praznikom. Spadaju u red Bogorodičnih praznika i uvek se slave 25. marta po starom, odnosno 7. aprila po novom kalendaru. Blagovesti su, uz Cveti, jedina dva dana kada je dozvoljeno jesti ribu tokom Vaskršnjeg posta.