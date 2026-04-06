Uspešni klinci Sirmiuma

Na međunarodnom atletskom mitingu u Stanišićima , Atletski klub “Sirmium” iz Sremske Mitrovice nastupio je u najmlađem sastavu i ponovo ostvario uspeh. Jana Pavlović došla je do srebra u trkama na 60m i 200m odličnim rezultatima. Vukašin Blagojević je pobedio u trci na 60m i došao do zlata, dok je Andrej Nikolić osvojio srebro u bacanju vorteksa. Teodora Laketić je ubedljivo trijumfovala u trci mlađih pionirki na 100m izuzetno vrednim rezultatom. “Zaista lep dan, lepo takmičenje i druženje za naše mališane. Zadovoljni smo ostvarenim rezultatima i ponosni na svu našu decu koja su takmičila danas”, rekli su treneri Nikolina Dzever i Vanja Milanović.