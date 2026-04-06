Počela Stradalna nedelja – danas je Veliki Ponedeljak

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici ušli su u sedmu nedelju Velikog posta. Sedma nedelja Vaskršnjeg posta nosi naziv: Stradalna nedelja. Poslednju nedelju pred Vaskrs , vernici provode u strogom postu, molitvi i pokajanju. Od ponedeljka do srede posti se na vodi, u četvrtak, na dan Velikog bdenija, dozvoljeno je ulje, dok se na Veliki petak nalaže uzdržanje. U subotu se ponovo posti na vodi, a kada u nedelju dočekamo Vaskrs, veliki post je završen. Veliki ili Uskršnji post počeo je 3. marta, najduži je i najstroži post u pravoslavnoj tradiciji, koji vernici dočekuju kao pripremu za najveći hrišćanski praznik – Vaskrs. Veliki Uskršnji post traje 48 dana, a svaka sedmica ima svoje ime i pravila.