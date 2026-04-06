“Cvetni bazar” u Šidu

U Šidu je proteklog vikenda održan Cvetni bazar humanitarnog karaktera, u organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine u naselju Istok i Osnovne škole “Sremski front”. Ova manifestacija okupila je veliki broj građana koji su imali priliku da kupe ručne radove i dekoracije, koje su pripremili učenici, nastavnici i vernici. Prihod sa bazara namenjen je u humanitarne svrhe, za pomoć deci nastradalih , sveštenika i popadije Nenada i Nedeljke Mitrić prikupljeno je 100.244, 00 dinara, dok je za Dečji hor Sveti Jovan Damaskin prikupljeno 20.344,00 dinara. Organizatori ističu da je cilj događaja bio ne samo prikupljanje sredstava, već i jačanje zajedništva i solidarnosti među građanima. Posetioci su izrazili zadovoljstvo odzivom i atmosferom, naglašavajući značaj ovakvih inicijativa za lokalnu zajednicu.