Apel učesnicima u saobraćaju

U toku prethodne nedelje, na putevima u Republici Srbiji registrovano je 646 saobraćajnih nezgoda u kojima je povređeno 255 osoba. Život su izgubile četiri osobe, saopštavaju iz Uprave saobraćajne policije. Najčešći uzrok nastanka najtežih saobraćajnih nezgoda je neprilagođena brzina, dok nekorišćenje sigurnosnog pojasa značajno povećava rizik od smrtnog ishoda, kako kod vozača , tako i kod putnika. Takođe, nepropisno i nebezbedno kretanje pešaka kolovozom često dovodi do tragičnih posledica. S tim u vezi, iz Uprave saobraćajne policije apeluju na sve vozače da prilagode brzinu uslovima na putu, poštuju saobraćajne propise i obavezno koriste sigurnosni pojas. Pešake podsećaju da koriste pešačke prelaze i da se kreću na bezbedan način, vodeći računa o sopstvenoj vidljivosti.