Tretman suzbijanja krpelja u ponedeljak (Video)

Gradska uprava za komunalne i inspekcijske poslove Grada Sremska Mitrovica obaveštava građane da će tretman suzbijanja krpelja biti sproveden u ponedeljak, 06. aprila 2026. godine, u periodu od 09.00 do 15.00 časova. Pčelari se upozoravaju da je preparat koji se koristi toksičan za pčele, te je neophodno da košnice zatvore ili ih izmeste na udaljenost od najmanje pet kilometara od mesta tretiranja. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, tretman će biti odložen i realizovan u prvom narednom terminu sa odgovarajućim vremenskim prilikama.

LOKALITETI NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA SU SLEDEĆI:

SREMSKA MITROVICA (PARK KOD TŠC ŠKOLE, GRADSKI PARK, SPOMEN GROBLJE ALEJA HEROJA, ŠETALIŠTE SAVSKI KEJ OD TERETNOG MOSTA DO NOVOG DRVNOG KOMBINATA, OKO ATLETSKOG STADIONA KP DOMA, IGRALIŠTE KOD ŠKOLE JANKA VESELINOVIĆA, NASELJE ORAO, ZELENE POVRŠINE OŠ JOVAN POPOVIĆ, NASELJE MATIJE HUĐI, FUDBALSKI TEREN FK SREMAC, NASELJE DEKANSKE BAŠTE, OKO HIPODROMA, PARK KOD CRKVE SVETOG STEFANA)

LAĆARAK (PARK LAĆARAK I IGRALIŠTE, DOLMA KOD NOVOG DRVNOG KOMBINATA DO PLAŽE I PLAŽA)

MANĐELOS (MANĐELOŠKI PARK, IZLETIŠTE VRANJAŠ KOD MANASTIRA VRANJAŠ)

GRGUREVCI (PARK GRGUREVCI, ZELENA POVRŠINA KOD SPOMENIKA ŽRTAVA FAŠIZMA)

ČALMA (PARK U CENTRU)

MAČVANSKA MITROVICA (MAČVANSKI KEJ DO TERETNOG MOSTA)

JARAK (SAVSKA ULICA PRIOBALJE, PARK KOD ŠKOLE I VRTIĆA).