Raspored utakmica 20. vikenda LBŠ u Rumi (Video)

U SUBOTU, 4. APRILA SE IGRAJU UTAKMICE 20. VIKENDA LIGE BUDUĆIH ŠAMPIONA U SC “GIMNASIUM” U RUMI A RASPORED JE SLEDEĆI:
BALON BROJ 2:
11:10H, GENERACIJA 2016: FK „SLOBODA „ DT – FK „ RADNIČKI „ SM
12:00H, GENERACIJA 2017: RFC „ INĐIJA „ – ŠF „ LAVOVI 022“
12:50H, GENERACIJA 2018: RFC „ INĐIJA „ – FK „ RADNIČKI „ SM
13:40H, RAZVOJNA 2014/15: FK „ RADNIČKI „ IRIG – FK „ HAJDUK „ BEŠKA
14:30H, GENERACIJA 2015: FK „ DONJI SREM „ – FK „SLOBODA „ DT
TEREN 1:
11:00H, GENERACIJA 2014: FK „ RADNIČKI „ SM – ŠF „ FRUŠKAĆ „
12:00H, GENERACIJA 2014: RFC „ INĐIJA „ – FK „ JEDINSTVO „ SP
U NEDELJU, 5. APRILA SE IGRAJU UTAKMICE 20. VIKENDA LIGE BUDUĆIH ŠAMPIONA U SC “GIMNASIUM” U RUMI A RASPORED JE SLEDEĆI:
BALON BROJ 1:
09:30H, GENERACIJA2017: ŠF „ LAVOVI 022“ – GFK „ SLOVEN 1924 „
10:20H, GENERACIJA2018 :FK „ PSK “ PUTINCI – GFK „ SLOVEN „
11:10H, GENERACIJA2015: FK „ RADNIČKI „ ŠID – FK „ RADNIČKI „ SM
12:00H, GENERACIJA2018: ŠF „ TRGOVAČKI PLAVI„ – FK „ RADNIČKI „ ŠID
12:50H, GENERACIJA2018: ŠF „ LAVOVI 022 „ – FK „ JEDINSTVO „ SP
BALON BROJ 2:
09:30H, GENERACIJA2017: ŠF „ TRGOVAČKI PLAVI„ – FK „ RADNIČKI „ IRIG
10:20H, GENERACIJA2018: ŠF „ TRGOVAČKI BELI „ – FK „ RADNIČKI „ IRIG
11:10H, GENERACIJA2015: FK „ RADNIČKI „ IRIG – FK „ PRVI MAJ „
12:00H, GENERACIJA2018: GFK „ SLOVEN „ – ŠF „ FRUŠKAĆ „
12:50H, GENERACIJA2017: ŠF „ TRGOVAČKI BELI „ – GFK „ SLOVEN „
13:40H, GENERACIJA2016: GFK „ SLOVEN „ – FK „ PRVI MAJ „
TEREN 1:
12:00H, GENERACIJA 2014: FK „ RADNIČKI „ IRIG – FK „ RADNIČKI „ ŠID
13:00H, GENERACIJA 2014: ŠF „ TRGOVAČKI “ – RFC „ INĐIJA „
TEREN 2:
10:00H, GENERACIJA 2013: ŠF „ TRGOVAČKI “ – GFK „ SLOVEN „
(Redakcija)