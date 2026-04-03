Prikupljeni slatkiši za decu korisnika Narodne kuhinje

Crveni krst Šid je u periodu od 27. do 29. marta realizovao humanitarnu akciju „Budi i ti nečiji heroj – doniraj”, u saradnji sa Bankom hrane Vojvodine i uz podršku društveno odgovorne kompanije, u čijoj je radnji u Šidu akcija uspešno sprovedena. Tokom trodnevne akcije, zahvaljujući velikoj solidarnosti i humanosti građana opštine Šid, prikupljeno je 150 kilograma slatkiša koji će biti iskorišćeni za pripremu uskršnjih paketića namenjenih deci korisnicima Narodne kuhinje Crvenog krsta Šid. Ovom akcijom najmlađim korisnicima biće ulepšani predstojeći praznici i poslata snažna poruka podrške zajednice. Poseban doprinos realizaciji akcije dali su mladi volonteri Crvenog krsta Šid – učenici koji su tokom sva tri dana bili angažovani na punktovima za prikupljanje donacija, pokazujući visok stepen odgovornosti, solidarnosti i spremnosti da pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija. Akcija je još jednom pokazala značaj dobre saradnje Crvenog krsta Šid, Banke hrane Vojvodine i društveno odgovorne kompanije, kao i spremnost građana opštine Šid da podrže humanitarne aktivnosti usmerene ka najosetljivijim kategorijama stanovništva.